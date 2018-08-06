Детский лагерь в Новосибирске открылся после вспышки инфекции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Детский спортивно-оздоровительный лагерь "Зеленая республика", работа которого была приостановлена из-за вспышки энтеровирусной инфекции, готов возобновить работу, сообщил врио министра труда и соцразвития Ярослав Фролов на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Лагерь к сдаче готов, 10 числа (августа - ИФ) должны запустить", - сказал он.

Я.Фролов сообщил, что в лагере проведены дезинфекционные мероприятия, Роспотребнадзор в ближайшие дни проведет контрольные исследования.

Как сообщалось, в конце июля министерство труда и социального развития Новосибирской области приняло решение о временной приостановке летней оздоровительной смены в детском лагере "Зеленая республика" в Заельцовском районе Новосибирска из-за выявления 27 июля случая инфекционного заболевания у ребенка.

Всего заболело девять детей и двое взрослых (вожатых), заболевание вызвано энтеровирусом. Всего в детском учреждении находилось более 300 несовершеннолетних.

Также сообщалось, что СУ СКР возбудило по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).