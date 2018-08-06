Катер наехал на купавшуюся женщину в Липецкой области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы в результате наезда на нее катера во время купания. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении владельца судна.

"По данным следствия, днем 4 августа 28-летний владелец маломерного судна в акватории реки Воронеж в селе Желтые пески во время движения мимо купавшейся пенсионерки не рассчитал безопасный интервал и наехал на женщину, причинив ей телесные повреждения. Несмотря на попытки владельца катера оказать женщине помощь, она скончалась в результате острой кровопотери", - говорится в сообщении.

Испугавшись самосуда местных жителей, подозреваемый с места происшествия скрылся.

В настоящее время ведется поиск владельца судна.