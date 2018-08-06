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Путин подписал закон об органической продукции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Закон "Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещен на официальном портале правовой информации.

Документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 августа 2018 года.

Госдума приняла закон 25 июля, Совет Федерации одобрил его 28 июля 2018 года.

Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Что определяет закон

Закон вводит определение органической продукции, запрещает ее производство на том же оборудовании, что и обычной продукции, а также смешивание органических и неорганических продуктов при хранении и транспортировке. Запрещается использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе использовать поливинилхлорид (ПВХ, используется для производства труб и оконных профилей) для упаковки, потребительской и транспортной тары.

Он также вводит запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов - за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. Запрещается также использовать трансплантацию эмбрионов, клонирование и методы генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукцию, изготовленную с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Производство органической продукции также несовместимо с гидропонным методом выращивания растений.

В соответствии с законом, будет создан Единый реестр производителей органической продукции, его будет вести в электронном виде Минсельхоз. Определяется, что этот реестр должен быть доступен в интернете на сайте Минсельхоза. Для доступа к реестру не нужно будет проходить авторизацию, просмотр информации гарантируется без предварительной регистрации.

Определяется, что право маркировать органическую продукцию специальным знаком получат те производители, которые подтвердили соответствие своей продукции требованиям, предъявляемым к экологически чистой продукции.

Маркировка будет представлять из себя надпись и графический знак единого образца. Определяется, что маркировочная надпись может содержать слово "органический", а также его сокращения или производные слова. Знак органической продукции единого образца должен обеспечивать возможность считывания сведений о производителе и его продукции из единого реестра производителей. Вид этого знака будет определять Минсельхоз.

Если производитель будет использовать маркировку, не пройдя проверку соответствия своей продукции, он будет нести ответственность в соответствии с российским законодательством.

Рынок органических продуктов

По данным Международной федерации экологического земледелия на 2015 год, в мире под органическое сельское хозяйство было задействовано 43 млн га земель сельхозназначения.

За последние 15 лет мировой рынок органических продуктов вырос почти в 5 раз - с $18 до $82 млрд - и сегодня составляет 10% от общего объема мирового рынка продовольствия. По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок органики превысит $200 млрд.

По данным Национального органического союза, в настоящее время 179 стран мира развивают органическое сельское хозяйство, в нем занято более 2 млн производителей. 89 стран имеют собственные законы в сфере производства и оборота органической продукции. Ежегодный прирост производства составляет 12-15% в год, и, по прогнозам, такие темпы сохранятся до 2025 года.

Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов, но имеет большой потенциал для расширения их производства.

По оценке Минсельхоза, в настоящее время в РФ имеется более 10 млн га, которые могут быть введены в оборот. Большая часть из них - это земли, пригодные для органического земледелия, в них долгое время не вносились минеральные удобрения.

Выступая в начале года на заседании правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия может занять от 10% до 25% на рынке органических продуктов.

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