Европейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженерией

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд постановил, что изменение живых организмов с помощью редактирования генома считается генной инженерией.

Редактирование генов - точная замена одной последовательности ДНК другой - до сих пор оставалась в "серой зоне", пишет "Би-би-си".

Генная, или генетическая инженерия (genetic modification technology) - это непосредственная манипуляция геномом организма с использованием биотехнологии. ГМ-технологии используются в разных областях человеческой деятельности: в сельскохозяйственном производстве, в здравоохранении, в промышленности, в различных областях науки.

Генная инженерия относится к технологиям высокого уровня, однако она подразумевает менее точное введение чужеродной ДНК в организм. Из-за непредсказуемости последствий технология может быть опасна для человека и окружающей его среды. Организм, который создан с помощью генной инженерии, считается генетически модифицированным (ГМ), а результат называют "генетически модифицированным организмом" (ГМО).

Из-за вполне понятного недоверия ранее было решено, что пища, разработанная с помощью редактирования генов, должна быть помечена как ГМ.

В заявлении Европейского суда говорится, что организмы, полученные мутагенезом (в результате внесения изменений в нуклеотидную последовательность ДНК) являются ГМО, согласно директиве ЕС по ГМО. Суд отмечает, что любые организмы, подвергшиеся подобному изменению, подпадают под регламент Директивы.

Между тем ученые, работающие в области редактирования и модификации генов, выразили озабоченность по поводу этого решения.

Денис Мерфи, профессор биотехнологии Университета Южного Уэльса, отмечает, что решение суда может привести к тому, что все организмы, геном которых отредактирован современными методами, будут приравнены к тому, как если бы они были изменены по технологии классической генной инженерии, разработанной в 1980-х годах.

Профессор Джонатан Нейпир из британского научно-исследовательского института сельскохозяйственных культур Rothamsted Research назвал это решение весьма разочаровывающим, поскольку оно помешает развитию инноваций и ударит по науке в будущем. По его мнению, регулирование генетического редактирования Директивой ЕС по ГМО "может захлопнуть дверь для этой революционной технологии. Это шаг назад, а не прогресс".

Решение может отразиться и на развитии некоторых перспективных технологий геномного редактирования, которые могут стать решением при борьбе с множеством заболеваний, в том числе хронических, в частности на системе редактирования генома CRISPR-Cas9.

В основе работы CRISPR/Cas9-системы лежит белок Cas9, разрезающий двуцепочечную цепь ДНК клетки, чтобы туда можно было вставить нужный отрезок. С помощью РНК-гидов, коротких направляющих последовательностей РНК, можно показывать Cas9 место, где необходимо выполнить разрез.

Использовать эту систему для редактирования генома стали относительно недавно, но исследований в этой области в настоящее время проводится множество.