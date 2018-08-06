Офицер ФСИН арестован по делу о насилии над заключенным в Калининграде

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде арестован офицер исправительной колонии номер 9, подозреваемый в избиении заключенного, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.

"В рамках расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) взят под стражу заместитель начальника отдела безопасности колонии майор внутренней службы Даврон Хакимов", - сказал представитель СКР.

Он напомнил, что, по версии следствия, в январе офицер вместе с неустановленными лицами избил одного из заключенных колонии. Врачи зафиксировали у потерпевшего перелом 10 ребер с двух сторон и пневмоторакс.

Уголовное дело было возбуждено 26 марта по материалам проверки, поступившим из прокуратуры Калининградской области. Устанавливаются остальные участники избиения.