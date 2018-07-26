Майора в калининградской колонии заподозрили в насилии над заключенным

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В отношении офицера исправительной колонии №9 Калининграда возбуждено уголовное дело по факту насилия над заключенным. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональной общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных.

"В превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) подозревается заместитель начальника отдела безопасности колонии майор внутренней службы Даврон Хакимов. По версии следствия, в январе 2018 года офицер вместе с неустановленными лицами избил одного из заключенных колонии", - рассказал собеседник агентства.

Данное уголовное дело возбуждено 26 марта 2018 года по материалам проверки, поступившим из прокуратуры Калининградской области.

В региональном СКР "Интерфаксу" подтвердили факт возбуждения дела, добавив, что в ходе следствия будут установлены и другие участники избиения заключенного.