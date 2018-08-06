Суд в закрытом режиме займется разделом имущества Степаненко и Петросяна

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Представитель юмористки Елены Степаненко Елена Забралова заявила ходатайство о рассмотрении дела о разделе имущества с Евгением Петросяном в закрытом режиме для "сохранения неприкосновенности частной жизни истца". Сторона ответчика поддержала ходатайство. Суд удовлетворил ходатайство.

Корреспондент "Интерфакса" сообщил, что судья, рассматривающая иск Степаненко о разделе имущества с Петросяном, отказалась взять отвод по ходатайству артиста.

"Суд определил: в удовлетворении ходатайства представителя ответчика отказать", - объявила решение судья Хамовнического суда Москвы Наталья Шевьева.

Ходатайство об отводе составу суда в самом начале процесса заявил представитель Петросяна Сергей Жорин. По мнению юриста, судья Шевьева заинтересована в определенном исходе дела.

"Во-первых, судья Шевьева не предложила сторонам прекратить дело мировым соглашением, несмотря на то, что ответчик неоднократно заявлял о готовности его заключить. Кроме того, суд самостоятельно истребовал регистрационное дело одной из квартир, указанных в исковом заявлении", - отметил Жорин.

"Все это указывает на необъективность и заинтересовать судьи Шевьевой при рассмотрении данного дела. В этой связи мы просим передать дело другому судье или в другой суд", - пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что Степаненко попросила Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества.

В свою очередь Петросян подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Жорина, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе".