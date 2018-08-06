РКК "Энергия" назначила и.о. гендиректора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РКК "Энергия" принял решение о приостановлении полномочий главы корпорации Владимира Солнцева в связи с расторжением трудового договора, говорится в сообщении "Энергии".

"Совет директоров принял решение назначить Романова Сергея Юрьевича врио генерального директора ПАО "РКК "Энергия" с 4 августа 2018 года", - отмечается в сообщении.

Романов будет исполнять обязанности до назначения нового генерального директора ПАО внеочередным общим собранием акционеров.

"Одновременно принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (окончание голосования - 12 сентября 2018 года)", - сообщает РКК "Энергия".

Сергей Романов - первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" им. С.П. Королёва. Также является заместителем председателя Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, техническим руководителем по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов.

Как сообщала госкорпорация "Роскосмос", глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев 4 июля подал в отставку, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что новое руководство госкорпорации "Роскосмос" оценивает ситуацию на одном из ключевых предприятий отрасли - РКК "Энергия", по итогам оценки будут приняты кадровые решения.

"Команда новых руководителей, которая формируется в "Роскосмосе", очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли. Особое внимание уделяется оценке ситуации на значимых головных предприятиях отрасли - в Центре имени Хруничева и РКК "Энергия". По итогам предварительной оценки сделаны выводы о необходимости кадровых перемен на этих предприятиях", - сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.