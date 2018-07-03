Глава РКК "Энергия" Солнцев подал в отставку

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев подал в отставку, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Сегодня генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа", - сказали в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что новое руководство госкорпорации "Роскосмос" оценивает ситуацию на одном из ключевых предприятий отрасли - РКК "Энергия", по итогам оценки будут приняты кадровые решения.

"Команда новых руководителей, которая формируется в "Роскосмосе", очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли. Особое внимание уделяется оценке ситуации на значимых головных предприятиях отрасли - в Центре имени Хруничева и РКК "Энергия". По итогам предварительной оценки, сделаны выводы о необходимости кадровых перемен на этих предприятиях", - сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.