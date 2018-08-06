Самым популярным факультетом у абитуриентов МГУ стал мехмат

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Московский государственный университет Ломоносова зачислил на первый курс 10 тысяч абитуриентов, самым популярным факультетом стал механико-математический.

"В итоге мы приняли 10 000 лучших абитуриентов, а с учётом магистратуры - 12 000, которые 1 сентября станут частью Московского университета. Причём соотношение москвичей и иногородних студентов у нас примерно равное", - заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, которого цитируют в пресс-службе вуза.

Всего в МГУ подали заявления 28,1 тыс. человек, больше всего абитуриентов пытались поступить на мехмат (3,2 тыс. заявлений), на факультет вычислительной математики и кибернетики (2,1 тыс.) на филологический (2 тыс.), юридический (1,7 тыс.) и физический (1,6 тыс.).

Однако самый большой конкурс на бюджетное место был на факультетах гуманитарных направленностей: так, на факультете глобальных процессов конкурс составил 45,25 человек на место, на факультете мировой политики - 41,4, на факультете госуправления - 31,9.

Средний балл ЕГЭ при поступлении в МГУ составил в этом году 82.

В МГУ работают 43 факультета, на которых обучается свыше 50 тыс. студентов.