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Москва

Набравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУ

При поступлении на счету Руслана Салимгареева было в общей сложности 507 баллов

Набравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУ
Выпускник московской школы № 179 Руслан Салимгареев
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Набравший 400 баллов по единым государственным экзаменам московский выпускник Руслан Салимгареев успешно поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщает пресс-служба вуза.

"При поступлении в Московский университет Руслан набрал 507 баллов: по сто баллов за ЕГЭ по математике (профильный), биологии, русскому языку и химии, сто баллов на дополнительном вступительном испытании по математике, а также дополнительно пять баллов за аттестат с отличием и два балла за выпускное сочинение", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Там отметили, что Салимгареев был зачислен на факультет приказом ректора МГУ от 3 августа.

Выпускник-рекордсмен пояснил, что выбрал факультет биоинженерии и биоинформатики потому, что "учился в математическом классе и с детства любил биологию".

"Руслан отметил, что, несомненно, будущее образования и науки - в синтезе разных направлений. Ну, а какие именно направления на стыке математики и биологии станут его научным выбором, покажет время. Ближайшей же своей целью Руслан назвал успешную учебу", - отметили в МГУ. Там добавили, что оба родителя будущего первокурсника являются выпускниками МГУ.

Как сообщалось, Салимгареев стал первым московским школьником, получившим 400 баллов на ЕГЭ. В Рособрнадзоре отметили, что в 2013 году уже был выпускник, который набрал 400 баллов - такого результата пять лет назад удалось добиться выпускнику из Кирова. Молодые люди сдавали один и тот же набор экзаменов - математику, русский язык, биологию и химию.

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Теги: МГУ имени Ломоносова, Руслан Салимгариев

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