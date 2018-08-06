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Петербургская епархия не будет помогать семье женщины, погибшей в ДТП с участием настоятеля собора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская епархия пока не рассматривает возможность помощи семье женщины, погибшей в Саратовской области после столкновения с автомобилем под управлением водителя-алтарника Сампсониевского собора.

"Конечно, мы выражаем соболезнования семье погибшей, очень жаль, что такое произошло, но это частная история, и не нужно раздувать, что она произошла с участием священнослужителя (пассажиром был настоятель Сампсониевского собора Санкт-Петербурга архимандрит Серафим (Шкредь) - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" в понедельник глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин.

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Он отметил, что о планах Петербургской епархии помочь семье погибшей ему не известно.

"Тут непонятен состав помощи, почему должна помогать епархия. Возможно, было бы правильным, если бы сам отец Серафим попытался встретиться с родственниками погибшей. Если какая-то помощь понадобится, мы все готовы в личном порядке помочь", - добавил он.

В субботу саратовские СМИ сообщили, что автомобиль, в котором находился настоятель Сампсониевского собора Петербурга, стал причиной смертельного ДТП между Балашовским и Аркадакским районами Саратовской области, в результате которого погибла местная жительница.

Позже Санкт-Петербургская епархия сообщила, что архимандрит Серафим совершал частное паломничество, автомобилем управлял водитель-алтарник Сампсониевского собора.

В епархии уточнили, что никакой делегации из священнослужителей в его автомобиле не было. У водителя автомобиля алкоголя в крови не обнаружили. Решение о дальнейшей судьбе водителя будет решаться канонической комиссией по результатам судебного разбирательства.

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Теги: РПЦ, Саратовская область, Петербург

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