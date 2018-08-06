Обвиняемый во взятках экс-глава района Красноярского края вышел из комы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бывший глава Богучанского района Александр Бахтин, обвиняемый во взяточничестве, вышел из комы. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" в понедельник дочь экс-чиновника Светлана Бахтина.

"Папа постепенно приходит в себя. Но слышит плохо, и у него упало зрение. Препараты, которыми ему спасают жизнь сейчас, оказались токсичными для печени. Из результатов анализов стало понятно, что причиной комы стал септический шок", - раассказала собеседница агентства.

По информации родственников, ранее они подавали жалобы в прокуратуру и следственный комитет, где предупреждали о проблемах со здоровьем Бахтина.

Как сообщалось, Бахтин впал в кому во время нахождения в СИЗО. После этого его перевели в краевую больницу.

В настоящее время подозреваемому изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде.

В отношении бывшего главы Богучанского района возбуждено уголовное дело о получении взяток на сумму 10 млн рублей. Экс-чиновник был задержан в своем доме 9 июня текущего года.