В России к 2024 году создадут более 20 особо охраняемых природных территорий

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В России к 2024 году будет создано не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Планируется к 2024 году создать не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий и увеличение численности редких животных на три с половиной тысячи особей", - сказал Гордеев на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Вице-премьер добавил, что новый национальный парк "Ленские столбы", создаваемый в Якутии, станет 55-м в России.

"Кроме того, на территории нашей страны действует также 105 заповедников и 58 заказников, которые суммарно занимают, достаточно интересная цифра, 11% территорий Российской Федерации. То есть у нас в стране много миллионов гектаров особо охраняются государством", - отметил Гордеев. Он добавил что в рамках национального проекта "Экология" существует отдельный федеральный проект - "Сохранение биологического разнообразия".