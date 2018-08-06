Роскомнадзор сообщил об использовании общедоступного ПО для блокировки Telegram

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор использовал "общедоступное программное обеспечение" (ПО) для блокировки мессенджера Telegram в РФ, заявила в суде представитель регулятора.

"Возможность просчитать логику перемещения сервиса (Telegram - ИФ) по интернету, а точнее - по сетевым адресам, могла установить только специальная машина, специальное программное обеспечение. То программное обеспечение, которое использовал Роскомнадзор - оно общедоступное", - заявила представитель ведомства Мария Смелянская на заседании Таганского суда Москвы.

В понедельник Таганский суд рассматривает иск ООО "Живая фотография" к регулятору, в котором заявитель просит признать незаконным действия Роскомнадзора, ограничившего доступ к сайту компании (posterslegends.com) из-за того, что его ip-адрес использовался Telegram для функционирования после блокировки.

В свою очередь, другой представитель Роскомнадзора Антон Куликов пояснил суду, что регулятор не может прогнозировать, какие адреса той или иной подсети используются мессенджером. "Сайт posterslegends.com входит в подсеть - диапазон сетевых адресов, которые использовались Telegram для своего функционирования. Единственной возможной мерой для исполнения Роскомнадзором решения Таганского суда от 13 апреля (о блокировке Telegram - ИФ) было ограничение доступа ко всей подсети", - уточнил Куликов.

Столичный Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, "которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности". Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял о технической невозможности исполнения приказа спецслужбы.