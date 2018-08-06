Координатора "Артподготовки" заочно арестовали по обвинению в терроризме

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно заключил под стражу координатора запрещенного движения "Артподготовка" Надежду Петрову, обвиняемую в терроризме.

"В отношении Петровой судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента ее экстрадиции на территорию РФ", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник, уточнив, что заседание прошло 3 августа.

Петровой заочно предъявлено обвинение по ч.2 статьи 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Она объявлена в федеральный и международный розыск.

Сторонница движения стала очередной обвиняемой по делу о терроризме, возбужденному против участников "Артподготовки".

В июле прошлого года в отношении лидера движения Вячеслава Мальцева было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности).

Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили ранее в ФСБ.

Мальцев также заочно арестован и объявлен в международный розыск.