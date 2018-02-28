ВС РФ подтвердил законность признания "Артподготовки" экстремистской организацией

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России в среду оставил в силе решение красноярского суда о признании межрегионального общественного движения "Артподготовка" экстремистской организацией, сообщили "Интерфаксу" в ВС РФ.

27 октября 2017 года Красноярский краевой суд удовлетворил административный иск исполняющего обязанности прокурора края, признав межрегиональное общественное движение "Артподготовка" экстремистской организацией, и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

В среду это решение вступило в законную силу.

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".

В июле 2017 года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к совершению экстремистской деятельности. Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", сообщили в ФСБ. Мещанский суд Москвы 10 октября санкционировал заочный арест Мальцева.

"Оставшиеся в России активисты "Артподготовки" в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.