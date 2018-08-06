Пожарные ликвидировали открытое горение в Волгоградском аграрном университете

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в учебном корпусе аграрного университета в Волгограде, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"В 18:17 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения", - сказал Уланов.

Он отметил, что причину пожара установят сотрудники пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что в понедельник около 15:00 по московскому времени сработала пожарная сигнализация, и поступило сообщение о пожаре в учебном корпусе Волгоградского государственного аграрного университета в Советском районе. Возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже здания. Огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Персонал вуза - порядка 300 человек - был эвакуирован. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания были привлечены 67 человек и 21 единица техники.