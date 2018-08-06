Соратники Навального подали документы на возобновление регистрации партии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиционера Алексея Навального повторно подали в Минюст РФ документы для регистрации партии "Россия будущего", сообщил юрист "Фонда борьбы с коррупцией", секретарь центрального совета партии Иван Жданов.

"Сегодня подали документы в Минюст на возобновление регистрации партии "Россия будущего". Провели съезд, региональные собрания в 55 субъектах в максимально короткие сроки", - написал Жданов в своем твиттере.

Ранее Навальный заявил, что Минюст РФ приостановил регистрацию созданной его сторонниками партии "Россия Будущего".

В письме Минюста на имя Жданова, опубликованном на сайте Навального, отмечалось, что ряд положений устава партии противоречит федеральному закону "О политических партиях".

Алексей Навальный с 2014 года пытался зарегистрировать партию с названием "Партия прогресса", в том числе, в очередной раз - в январе. Оргкомитет "Партии прогресса" Навального был зарегистрирован в конце февраля 2014 года.

В начале января 2018 года Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации партии. Однако 22 февраля бывший соратник Навального Виталий Серуканов заявил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию "Партии прогресса". 19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии "Гражданская позиция", согласно которым она переименовывается в "Партию прогресса".

В связи с этим Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии.