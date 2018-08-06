Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии помещен под домашний арест

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Городской Суд Черкесска поместил под домашний арест фигуранта уголовного дела о хищении бюджетных средств, начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтара Пхешхова, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по КЧР Сергей Шуваев.

"Сегодня следствие обратилось в суд с вопросом об избрании меры пресечения в отношении Пхешхова. По решению суда Мухтар Пхешхов на период следствия будет находиться под домашним арестом", - сказал Шуваев.

Пхешхов является фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств при покупке недвижимости для размещения подразделений Управления ФМС РФ по региону. По данным следствия, речь идет о сумме более чем в 22 млн рублей.

Ранее Пхешхов был объявлен в федеральный розыск, а 5 августа сам явился в следственные органы СКР по республике со своим адвокатом.

По делу также проходят местные жители Билял Джанибеков и Али Анчоков. Первому обвинение уже предъявлено, Анчоков скрылся, он объявлен в федеральный розыск.