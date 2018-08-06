Приговор семерым силовикам из Ингушетии обжалован обеими сторонами процесса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Оглашенный в Нальчикском гарнизонном военном суде 27 июля приговор семерым сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии, признанным виновными в пытках и убийстве задержанного, обжалован и осужденными и потерпевшей стороной, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Виктория Крапива в понедельник.

"Апелляционные жалобы поступили от подсудимых, адвокатов подсудимых и потерпевшей Марем Долиевой. Далее дело с апелляционными жалобами и возражениями сторон будет направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд", - сказала Крапива.

Как сообщалось, шесть сотрудников правоохранительных органов Ингушетии получили реальные сроки по делу о пытках задержанных, еще один осужден условно.

Начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии майор полиции Тимур Хамхоев приговорен к семи годам колонии общего режима, начальник отдела ЦПЭ подполковник полиции Андрей Безносюк - к трем годам колонии общего режима, старший оперативный уполномоченный ЦПЭ старший лейтенант полиции Алихан Беков - к 10 годам колонии строгого режима.

Приговором суда капитану полиции Исе Аспиеву назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения в колонии общего режима. Начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии подполковник полиции Магомед Беков приговорен к трем годам колонии общего режима, бывший оперативный уполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по Ингушетии старший лейтенант запаса Мустафа Цороев - к пяти годам колонии общего режима.

Заместитель начальника ЦПЭ МВД Ингушетии полковник полиции Сергей Хандогин получил три года лишения свободы условно. Все осужденные, кроме Хандогина, лишены званий. Беков и Аспиев взяты под стражу в зале суда. Хандогину домашний арест судья заменил подпиской о невыезде.

Перед началом заседания пресс-секретарь суда Виктория Крапива сообщила, что подсудимые свою вину в прениях сторон не признали и просили полностью их оправдать.

Как сообщалось, экс-начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Т.Хамхоев и его подчиненные обвинялись в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных, по делу проходят восемь потерпевших и 130 свидетелей.

На счету подсудимых убийство (ч.1 ст.105), превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с наступлением тяжких последствий (п.п."а", "б", "в" ч.3 ст.286), вымогательство в особо крупном размере (п."б" ч.3 ст.163), грабеж (ч.1 ст.161), похищение документов (ч.2 ст.325).

По данным следствия, в августе 2010 года полицейские несколько суток незаконно удерживали местного жителя, силой требуя признаться в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В 2012 году стражи порядка незаконно доставили в здание одного из подразделений МВД мужчину, где его избили и насильно долго удерживали. В 2014 году правоохранители силой выбивали у задержанного признания в хранении огнестрельного оружия. В 2016 году сотрудники полиции избили Марем Далиеву и ее 50-летнего супруга Магомеда, требуя признаться в причастности к ограблению банка в городе Сунжа. Мужчина скончался от удушения. У задержанной было похищено золотое кольцо. В том же году руководитель одного из подразделений МВД и его подчиненный вымогали 1 млн рублей у иностранца и похитили у него автомобиль, мобильный телефон и личные документы. Также в 2016 году с помощью электротока подсудимые заставили жителя села Сурхахи Назрановского района взять на себя вину в умышленном уничтожении чужого имущества.