Медведев допустил возвращение к обсуждению идеи договора о европейской безопасности

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев считает возможным вернуться к обсуждению с европейскими партнерами идеи подписания договора о европейской безопасности, которую он выдвинул в период своего президентства.

"Да ничего в международной жизни не является, что называется, забытым навсегда, все можно реанимировать, был бы желание", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсантъ", приуроченном к десятилетию грузино-югоосетинского конфликта.

Так он ответил на вопрос, похоронена ли эта инициатива навсегда или еще можно ее реанимировать. Глава правительства выразил уверенность в том, что к европейским партнерам и США придет осознание необходимости нормализовать отношения с Россией.

"Я не думаю, что эта ситуация будет вечной. Мне кажется, осознание того, что общаться и дружить все-таки лучше, чем бесконечно объяснять, в чем мы не правы, приходит к нашим соседям из Европы. Надеюсь, что и в США, к их руководителям, в конечном счете тоже такого рода осознание придет. Поэтому двери не закрыты", - подчеркнул глава правительства.

"Тем более, что не мы начинали санкционную кампанию, всякого рода ограничения, высылку дипломатов, введение экономических мер. В этом смысле шарик, что называется, всегда на их стороне, они могут какие-то сделать движения, которые будут свидетельствовать о желании восстановить отношения. Мы к этому готовы", - заявил Медведев.

Премьер подчеркнул, что, даже несмотря на конфликт августа 2008 года, Россия и Запад "прошли большой путь, смогли подняться над этими проблемами".

По его словам, это относится и к Европейскому Союзу, и в известной степени к США, с которыми был заключен Договор об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3). Он напомнил, что "рассматривались различные формы новых договоров об обеспечении безопасности в Европе, Россия вошла в "Партнерство для модернизации" с десятком стран.