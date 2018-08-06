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Рухани приветствовал позицию Европы в отношении санкций США против Ирана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что рад тому, что европейские лидеры выступают против решения США о восстановлении санкций против Тегерана, передает в понедельник иранское агентство "Мехр".

"Европа противостоит антииранской позиции США, не смотря на то, что на протяжении длительного времени является союзником Вашингтона", - приводит агентство слова Рухани, сказанные во время выступления по телевидению.

"Мехр" отмечает, что в ходе выступления Рухани вновь призвал европейских лидеров принять меры, которые помогут Тегерану справиться с убытками, связанными с восстановлением американских санкций.

Согласно сообщению агентства, Рухани заявил, что "Иран все еще ждет принятия Европой практичных мер, направленных на сохранение ядерного соглашения".

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и главы МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана. В документе отмечалось, что для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа в силу вступит обновленный Блокирующий устав, который запретит компаниям ЕС соблюдать эти санкции.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первая часть ограничительных мер США против Тегерана будет восстановлена во вторник, 7 августа, в 00:01 по летнему восточному времени (07:01 мск). Санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами. Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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Теги: Иран, Евросоюз, США

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