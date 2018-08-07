Голодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan ID

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство России прорабатывает вопрос безвизового въезда в Россию для иностранных гостей по паспорту болельщика прошедшего чемпионата мира до проведения Универсиады-2019 в Красноярске, сообщила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец во вторник журналистам.

"Мы прорабатываем этот вопрос (о безвизовом режиме для болельщиков чемпионата мира - ИФ), здесь есть разные мнения, но эта тема прорабатывается", - сказала Голодец.

Вице-премьер правительства России приехала в Красноярск для участия в форуме Международной федерации студенческого спорта (FISU) и обсуждения с правительством края вопросов подготовки к проведению Универсиады-2019.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

Обладатели Fan ID могли въехать в Россию без оформления визы в период проведения чемпионата мира по футболу. 3 августа президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий обладателям паспортов болельщика (Fan ID) безвизовый въезд в страну до конца 2018 года.