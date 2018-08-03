Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для обладателей Fan ID

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий обладателям паспортов болельщика (Fan ID) безвизовый въезд в страну до конца 2018 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект о внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

"В период по 31 декабря 2018 года включительно въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в части 6 настоящей статьи, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, осуществляются без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной до или в течение периода проведения спортивного соревнования", - говорится в подписанном главой государства законодательном акте.