Координатора движения "Артподготовка" обвинили в содействии терроризму

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Координатору запрещенного движения "Артподготовка" Надежде Петровой вменяется совершение преступлений террористической направленности, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса России. Об этом сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

"Петровой заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.4 (Организация террористического сообщества) и части 4 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности)", - сказала она.

3 августа Мещанский суд Москвы заочно заключил Петрову под стражу. Срок ее ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента экстрадиции на территорию РФ.

По словам пресс-секретаря, в заседании интересы обвиняемой представлял адвокат по назначению.

Котомина уточнила, что постановление суда о заочном аресте Петровой не обжаловано.

Петрова объявлена в федеральный и международный розыск.

Сторонница движения стала очередной обвиняемой по уголовному делу, возбужденному против участников "Артподготовки".

В июле прошлого года в отношении лидера движения Вячеслава Мальцева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили ранее в ФСБ.

Мальцев также заочно арестован и объявлен в международный розыск.