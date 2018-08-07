Жителя Кургана осудили на 2 года колонии-поселения за экстремизм в Telegram

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Курганский городской суд вынес приговор курганцу Евгению Лесовому, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 2 ноября 2017 года Лесовой вступил в мессенджере Telegram в группу, связанную с запрещенным в России движением "Артподготовка", призывавшим к массовым беспорядкам, намеченным на 5 ноября 2017 года.

До 5 ноября он размещал призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды.

Свою вину в совершении экстремистской деятельности Лесовой не признал.

Ему назначено наказание в виде 2 лет колонии-поселения с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием интернета.