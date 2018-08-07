Украинца Клыха вернули в колонию из психиатрической больницы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Осужденного в РФ украинца Станислава Клыха вернули в колонию из психиатрической больницы, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с матерью заключенного Тамарой.

"Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке во вторник.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно, их осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО (запрещена в России).

В марте 2017 года Клыха этапировали в Верхнеуральск. Позже стало известно, что Клых был помещен в психиатрическую больницу в Магнитогорске.

Ранее Денисова в письме на имя председателя СПЧ Михаила Федотова предложила рассмотреть возможность обмена гражданина РФ Алексея Седикова, отбывающего наказание на Украине, на одного из украинских граждан, находящегося в местах принудительного содержания в России и нуждающегося в медицинской помощи. По словам омбудсмена, обмен может быть произведен на Олега Сенцова, Владимира Балуха или Станислава Клыха, которые уже длительное время держат голодовку, или Александра Кольченко, состояние которого, по данным врачей, ухудшилось.