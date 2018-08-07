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Дальнобойщики пожаловались на многодневное ожидание в очереди на границе Грузии с РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Многокилометровая очередь из трейлеров, в большинстве которых находястя скоропортящиеся грузы, выстроилась на Военно-Грузинской дороге у таможенно-пропускного пункта "Казбеги-Верхний Ларс" в ожидании разрешения на проезд в направлении России, сообщают во вторник грузинские СМИ.

По словам водителей фур, им приходится днями простаивать в очереди, прежде чем им разрешат пересечение грузино-российской границы, тогда как у пассажирского автотранспорта - легковушек и автобусов не возникает никаких проблем, чтобы проехать из Грузии на территорию РФ.

"Что происходит - неизвестно. Нам говорят: стойте, ждите. А ведь у нас "скоропорт", везем фрукты, цветы, в основном, скоропортящийся товар. Да и самим есть уже нечего, все запасы закончились", - сказал журналистам водитель одного из трейлеров, направлявшегося из Армении в Россию.

В патрульной полиции МВД Грузии отмечают, что пробка образовалась из-за того, что с потоком автомобилей не справляется российская сторона.

Ранее Служба доходов Минфина Грузии сообщала, что с наступлением лета ТПП "Казбеги" работает с перебоями и вместо 400-500 грузовиков пропускает за сутки лишь до 240 машин. Причиной этого в ведомстве называли лимит, установленный на российском ТПП "Верхний Ларс", в соответствие с которым в туристический сезон приоритетом для российских таможенников является обслуживание пассажирского автотранспорта.

При этом отмечалось, что, несмотря на предложение грузинской стороны, изменить схему передвижения в течение суток грузовых машин, что параллельно будет способствовать беспрепятственному движению легковых автомобилей, а также полному использованию пропускных линий, российская сторона по-прежнему осуществляет пропуск грузовых машин только с использованием лишь одной пропускной линии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

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Теги: Грузия

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