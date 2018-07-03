Более 600 грузовиков скопились на границе Грузии с РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Очередь из более чем 600 грузовых машин скопилась у таможенно-пропускного пункта "Казбеги" в направлении из Грузии в Россию по автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-грузинская дорога), большинство грузовиков загружены скоропортящимися продуктами.

Как сообщает во вторник Служба доходов Минфина Грузии, уже шестой день ТПП "Казбеги" работает с перебоями и вместо 400-500 грузовиков пропускает за сутки лишь до 240 машин. "Причиной ограничения является лимит, установленный таможенно-пропускным пунктом Российской Федерации (ТПП "Верхний Ларс" - ИФ). Как заявляют российские таможенники, в туристический сезон приоритет для них - обслуживание туристов и их легковых автомашин", - говорится в сообщении грузинского ведомства.

В документе отмечается, что, грузинская сторона предложила изменить схему передвижения грузовых машин в течение суток, что параллельно будет способствовать беспрепятственному движению легковых автомобилей, а также полному использованию пропускных линий. Российская сторона по-прежнему осуществляет пропуск грузовых машин только с использованием лишь одной пропускной линии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.