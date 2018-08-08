Прокуратура проверит детсад в Астрахани, где детей связывали пеленками

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Советского района Астрахани начала проверку частного детского сада после появления в соцсетях видео о "нетрадиционных" методах воспитания малышей.

"Районная прокуратура начала проверку работы частного детского сада по заявлению матери одного из воспитанников", - сообщила агентству "Интерфакс" представитель прокуратуры региона Юлия Свитина в среду.

По ее словам, в соцсетях размещено видео, на котором воспитанники этого детского сада спят по двое в детских кроватках, связанные по рукам и ногам пеленками. Также опубликованы фото, на котором связанный ребенок спит на кресле, а сотрудница сада лежит рядом на полу.

Автор видео сообщает, что она пришла работать няней в детсад и не смогла остаться равнодушной к принятым там воспитательным методам. Кроме того, по ее информации, в жаркую погоду дети спят в комнатах без кондиционеров.

В детсаду агентству заявили, что размещенное в соцсетях видео - инсценировка и провокация конкурентов.

Учреждение посещают порядка 30 детей.