В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за сильного запаха газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава Оренбурга Евгений Арапов подписал постановление о введении в городе режима повышенной готовности в связи с поступившими обращениями на запах газа и сероводорода.

На сайте администрации города сообщается в среду, что режим введен с 7 августа.

Администрация Оренбурга просит горожан при обнаружении запаха газа или сероводорода незамедлительно обращаться в оперативные службы.

"Экологическими службами города проводится вся необходимая работа по устранению причин неприятного запаха", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на портал правительства региона сообщалось, что предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода превышена в нескольких районах Оренбурга.

На сильный запах сероводорода жаловались жители разных районов города. По распоряжению губернатора Юрия Берга создана межведомственная рабочая группа, которая устанавливает источник запаха и причины происшествия и занимается ликвидацией последствий.

В экологической службе Оренбургской области агентству сообщили, что в разных районах города было зафиксировано превышение ПДК сероводорода от 3,5 до 10 раз. Отбор проб атмосферного воздуха проводился в понедельник и вторник.