Жители Оренбурга пожаловались на неприятный запах в городе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода превышена в нескольких районах Оренбурга, сообщается на портале правительства региона во вторник.

"Жители отмечают сильный запах сероводорода в разных районах города. По распоряжению губернатора Юрия Берга создана межведомственная рабочая группа, которая занимается установлением источника запаха, причин происшествия и ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле правительства региона и Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

В пресс-службе правительства агентству "Интерфакс" уточнили, что за двое суток резко возросло количество звонков от жителей как степных, так и промышленных районов. "В основном, звонки в экологические службы поступают в ночное время. Организован круглосуточный мониторинг, специалисты будут брать пробы атмосферного воздуха в разных районах города, в том числе, вблизи очистных сооружений, железнодорожных путей и других возможных источников загрязнения", - сказал собеседник агентства.

Он затруднился уточнить превышенные показатели, при этом отметил, что "ПДК по сероводороду была превышена в несколько раз".