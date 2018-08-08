Подозреваемому в убийстве и расчленении женщины на Кубани понадобилась госпитализация

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следствие изменит меру пресечения Дмитрию Бакшееву, фигуранту дела об убийстве и расчленении женщины на территории авиационного училища в Краснодаре. Об этом сообщила в среду агентству "Интерфакс" официальный представитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

"В рамках расследования следствием получены сведения об имеющемся у мужчины опасном инфекционном заболевании, наличие которого препятствует его дальнейшему нахождению в следственном изоляторе и создающее угрозу для его жизни. В этой связи следователем принято решение в ближайшее время изменить обвиняемому меру пресечения с помещением его в специализированное лечебное учреждение", - заявила Смяцкая.

Она уточнила, что в главное управление войск Росгвардии по краю уже направлено письмо по вопросу обеспечения охраны места содержания и лечения подозреваемого.

Вместе с тем, жена Бакшеева, вторая фигурантка уголовного дела, будет оставаться под стражей.

"Супруга мужчины признана экспертами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского вменяемой. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - сказала Смяцкая.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре, по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища. По данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а после сделал селфи, позируя с фрагментами тела. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию.

В общежитии были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне изъяты замороженные мясные части неизвестного происхождения. Супругам Бакшеевым предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).