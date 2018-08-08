Адвокаты обжаловали приговор "богу Кузе"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Защита обжаловала приговор Андрею Попову, известному как бог Кузя, по делу о создании секты и особо крупном мошенничестве.

"В суд поступило несколько апелляционных на жалоб на приговор от 16 июля в отношении Попова, Фролушкиной, Розановой и Маркевич", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Дата и время рассмотрение жалоб в Мосгорсуде пока не назначены.

Как сообщалось, суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью" (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Трех его сообщниц - Жанну Фролушкину, Надежду Розанову и Галину Маркевич - суд признал виновными в двух эпизодах мошенничества и приговорил к 4 годам и 11 месяцам, 4 годам и 10 месяцам, 4 годам и 9 месяцам колонии общего режима соответственно.

Обвинения в создании секты

Суд установил, что в сентябре 2007 года Попов, обманывая граждан, провозгласил себя иеромонахом, а впоследствии - "богом Кузей", и в корыстных целях создал на территории Москвы незарегистрированное религиозное объединение, руководил им и пропагандировал его деятельность. Согласно приговору, организация представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился единственный руководитель, учитель и владыка, якобы наделенный "божественным знанием и силой".

Попов лично отбирал людей, которые входили в объединение, принимал участие в ее обрядах и мероприятиях, сопряженных с насилием над гражданами, в том числе психологическом и физическом, говорится в приговоре. Также суд установил, что фигуранты под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили денежные средства граждан на общую сумму в 7 млн 385 тыс. рублей.

Попов отрицает все обвинения. Защита настаивала на его оправдании ввиду отсутствия в его действиях состава и события преступления. Остальные осужденные вину также не признали.