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"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество

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Обвинение просило приговорить его к семи годам

"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество
Лидер религиозной секты Андрей Попов (справа) в Пресненском суде
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения Андрея Попова, известного как "бог Кузя", за создание секты и особо крупное мошенничество, передает корреспондент "Интерфакса".

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания окончательно назначить Попову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья Елена Абрамова.

Попов был признан судом виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью" (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и двух эпизодах "мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в составе организованной группы в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, в сентябре 2007 года Попов, обманывая граждан, провозгласил себя иеромонахом, а впоследствии - "богом Кузей", и в корыстных целях создал на территории Москвы религиозное объединение, руководил им и пропагандировал его деятельность. Согласно приговору, организация представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился организатор - единственный руководитель, учитель и владыка, якобы наделенный "божественным знанием и силой".

Попов лично отбирал людей, которые входили в объединение, принимал участие в ее обрядах и мероприятиях, сопряженных с насилием над гражданами, в том числе психологическом и физическом, говорится в приговоре. С лиц, вовлеченных в организацию, на удовлетворение собственных нужд "бог Кузя" собирал взносы - от 100 до 500 рублей, следует из приговора. Также суд установил, что фигуранты под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили денежные средства граждан на общую сумму в 7 млн 385 тыс. рублей.

Как сообщалось, в ходе прений сторон прокурор Анастасия Шпаковская попросила суд признать Попова виновным по всем пунктам обвинения и приговорить к семи годам колонии общего режима без штрафа и двум годам ограничения свободы.

Попов отрицает все обвинения. Защита настаивала на оправдании подзащитного ввиду отсутствия состава и события преступления в его действиях.

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Теги: бог Кузя, Андрей Попов

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