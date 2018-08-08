Российское авторское общество взыскало 247 млн рублей со своего бывшего руководителя

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы взыскал более 247 млн рублей по иску Российского авторского общества (РАО) с бывшего гендиректора организации Сергея Федотова, осужденного за особо крупное мошенничество.

"Судом были частично удовлетворены исковые требование Российского авторского общества о возмещении вреда, причиненного преступлением - с Федотова взыскана сумма в размере около 247,5 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

По его словам, всего РАО требовало взыскать около 294 млн рублей.

Решение суда было обжаловано Федотовым, уточнил Черников.

Федотов 19 июня 2017 года был приговорен Мещанским судом Москвы к 1,5 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием. В декабре прошлого года он вышел условно-досрочно.

Следствие и суд установили, что Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам.

Причиненный ущерб в результате преступления составил около 300 млн рублей, еще в ходе следствия Федотов возместил 160 млн реблей.