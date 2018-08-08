ФСБ задержала 35 человек по делу о хищении грузов на железнодорожной станции Ржева

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности преступного сообщества, занимавшегося хищением грузов из железнодорожных составов на станции "Ржев".

"7 августа в Терской области проведено 40 обысковых мероприятий, в ходе которых задержано 35 злоумышленников, из них 21 - с поличным на месте преступления", - сообщили "Интерфаксу" в среду в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что мероприятия ФСБ России проводились совместно со Следственным комитетом. В результате "пресечена противоправная деятельность организованного преступного сообщества, совершавшего на систематической основе в особо крупном размере хищение грузов из железнодорожных составов, следовавших транзитом через станцию "Ржев" (Тверская область) Октябрьской железной дороги".

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ст.210 УК РФ) и краже (ст.158 УК РФ).

Со своей стороны официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что несколько задержанных дали признательные показания. "Проведено более 40 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято похищенное имущество, денежные средства. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По данным СК, с февраля по август 2018 года "членами сообщества при содействии работников железной дороги произведены три внеплановые остановки железнодорожных составов, вскрыты контейнеры и из них похищены различные товары, которые грузовым автотранспортом перевезены в места временного хранения в Ржеве с целью дальнейшей реализации".