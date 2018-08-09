Суд в Москве арестовал 21 подозреваемого в хищении грузов на ж/д станции Ржева

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг санкционировал на два месяца арест 21 человека, которых подозревают в хищении грузов из железнодорожных составов на станции "Ржев", сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворены ходатайства в отношении 21 задержанного о заключении их под стражу на срок до 7 октября", - сказала Царева "Интерфаксу" в четверг.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании 7 августа 35 подозреваемых участников организованного преступного сообщества, из них 21 - с поличным на месте преступления. По данным службы, они систематически совершали в особо крупном размере хищения грузов из железнодорожных составов, следовавших транзитом через станцию "Ржев" (Тверская область) Октябрьской железной дороги.

Среди арестованных фигурантов дела - девять машинистов и помощников машиниста ОАО РЖД, семеро неработающих граждан, а также слесарь ремонтно-подвижного состава, водитель и три стрелка ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Всем им инкриминируется организация преступного сообщества и участие в нем (ст.210 УК РФ) и кража (ст.158 УК РФ).

Представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что несколько задержанных дали признательные показания. По данным СК, с февраля по август 2018 года "членами сообщества при содействии работников железной дороги произведены три внеплановые остановки железнодорожных составов, вскрыты контейнеры и из них похищены различные товары, которые грузовым автотранспортом перевезены в места временного хранения в Ржеве с целью дальнейшей реализации".