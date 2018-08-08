Пять заключенных иркутской колонии для экс-полицейских пострадали в драке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Групповой конфликт между осужденными произошел в исправительной колонии N3 в Иркутске, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и чиновники.

Пресс-служба Главного управления ФСИН по региону сообщила в среду, что днем 6 августа один из заключенных колонии получил колотое ранение в живот. "Пострадавший был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение больницы при ИК-6, его здоровью ничто не угрожает. Еще четверо осужденных получили ушибы и незначительные травмы, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной драки стала бытовая ссора между двумя осужденными.

"В настоящее время участники конфликта изолированы от основной массы осужденных, обстановка в учреждении контролируемая", - отмечается в сообщении.

В ИК-3 работает группа сотрудников главка ФСИН, представители прокуратуры и полиции. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента.