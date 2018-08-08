Убийца Немцова прекратил голодовку в колонии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Заур Дадаев, отбывающий в иркутской колонии 20-летний срок за убийство политика Бориса Немцова, вышел из штрафного изолятора и прекратил голодовку, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Роза Магомедова.

"Да, сам прекратил голодовку, сейчас уже кушает. Из ШИЗО вышел", - сказала она агентству в среду. По ее словам, более подробной информацией она пока не располагает.

Ранее, 1 августа, адвокат сообщила "Интерфаксу", что Дадаев голодает 12 суток после того, как его поместили в ШИЗО из-за надуманных, по его мнению, нарушений внутреннего распорядка колонии. По ее словам, в середине июля Дадаева перевели в ШИЗО из-за того, что около бани вместе с другим заключенным ждал третьего, который пошел проверять, есть ли в бане свободные места

Она отметила, что осужденный присоединился к другим заключенным, которые до него объявили голодовку по схожим причинам.

В тот же день в управлении ФСИН по Иркутской области опровергли информацию о голодовке Дадаева: "Дадаев никакой голодовки ни устно, ни письменно не объявлял. Принимает пищу в соответствии с распорядком дня в колонии, чему имеются многочисленные свидетели, как среди осужденных, так и среди сотрудников исправительного учреждения".

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигурантам, признанным присяжными соучастниками убийства, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет.

Все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях. Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для экс-сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ФКУ ИК-3).