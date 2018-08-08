Бывший росгвардеец в Кургане приговорен к 10 годам колонии за изнасилование

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Курганский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии за сексуальные преступления в отношении девушек-подростков, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Подсудимый был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней (пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ), а также в покушении на изнасилование (часть 3 статьи 30 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима, а также ограничения свободы на 1 год, отметили в пресс-службе.

По данным следствия, в ночь на 28 декабря 2017 года молодой человек, бывший на тот момент сотрудником Росгвардии, выпивал с двумя несовершеннолетними девушками. Одну из них он избил и попытался изнасиловать, но девушке удалось убежать. Вторую он избил и надругался над ней, угрожая ножом. У девушки также диагностировали сотрясение мозга и резаные раны.