Суд полностью отказал Минобороны в иске к "Авиакору" на 1,5 млрд рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью отказал министерству обороны РФ в удовлетворении иска к ОАО "Авиакор - авиационный завод" (Самара, входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы "БазЭла" Олега Дерипаски) на 1,544 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Резолютивная часть решения вынесена 30 июля, его полный текст пока не опубликован.

Как сообщается в материалах дела, в своем иске Минобороны требовало взыскать неустойку с "Авиакора" и расторгнуть заключенный 13 сентября 2012 года госконтракт N1137/ЗК/2012/ДРГЗ.

Ранее сообщалось, что в конце ноября-начале декабря 2017 года военное ведомство направило в Арбитражный суд Москвы пять исков к "Авиакору" на общую сумму 2,5 млрд рублей. В феврале 2018 года суд по ходатайству ответчика объединил четыре из них в одно производство (иски на 533,4 млн рублей, 424,8 млн рублей, 306,7 млн рублей и 279,3 млн рублей - всего на 1,544 млрд рублей) в связи с тем, что иски связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и представленным доказательствам.

В определении суда указывалось, что в каждом из объединенных в единое производство исков Минобороны требует взыскать с "Авиакора" неустойку за просрочку выполнения одного из этапов опытно-конструкторских работ. Также в одном из исков Минобороны требовало расторгнуть вышеназванный госконтракт.

Пятый иск рассматривается судом отдельно. В нем Минобороны требует с "Авиакора" 928,5 млн рублей: штраф в размере 152,8 млн рублей по госконтракту от 11 мая 2011 года NЗ/4/2/12-11-ДОГОЗ и проценты в размере 775,7 млн рублей за пользование авансом как коммерческим кредитом. В марте 2018 года суд приостановил производство по этому иску до вступления в силу решения по еще одному иску Минобороны к "Авиакору" - на 2,214 млрд рублей о расторжении того же госконтракта и взыскании неотработанного аванса.

Как сообщалось, иск на 2,214 млрд рублей Минобороны подало в арбитраж Москвы в феврале 2018 года. Иск связан с авансированием по госконтракту на поставку 9 самолетов Ан-140, поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе "Русских машин". "Предприятие по этому контракту успело поставить 4 самолета. Причиной, сделавшей поставку остальных 5 самолетов невозможной, является отказ Украины от военно-технического сотрудничества с Россией", - говорил тогда представитель корпорации.

В отчете "Авиакора" за 2016 год указывалось, что у предприятия имеется аванс Минобороны по невыполненному контракту на 2,214 млрд рублей, который может быть классифицирован как просроченная задолженность.

Ранее Минобороны и "Авиакор" уже не раз судились по госконтрактам на изготовление и поставку самолетов семейства Ан-140, причем с переменным успехом. Так, в 2015 году суд постановил взыскать с "Авиакора" 143,6 млн рублей неустойки за ненадлежащее исполнение контракта с Минобороны на поставку Ан-140-100, заключенного в мае 2011 года. В ноябре 2017 года "Авиакор" отсудил у Минобороны 240,8 млн рублей долга по заключенному в 2013 году госконтракту на изготовление и поставку самолетов Ан-140 для нужд морской авиации ВМФ.

Первый серийный Ан-140 российского производства поднялся в воздух летом 2005 года. В июле 2014 года гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев заявил, что "известная ситуация на Украине ставит на грань остановки этот проект". В отчете за 2016 год "Авиакор" констатировал, что программа строительства самолетов Ан-140 завершена из-за политической ситуации на Украине.

"Авиакор" - единственный авиастроительный актив "Русских машин", специализируется на производстве, ремонте, обслуживании и поставке запчастей самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.