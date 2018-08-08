Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, которая заменила предупреждением штраф в 50 тысяч рублей за размещение рекламного сообщения об инвестициях в криптовалюты. Постановление вынесено 6 августа, свидетельствует картотека арбитражных дел.

В спор, который рассмотрела апелляция, были вовлечены ООО "Единство НК", которое выпускает рекламно-информационную газету "Единство Нижнекамск", управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану и местный Национальный банк (отделение Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ). Возник этот спор после того, как сотрудники подразделения ЦБ обнаружили в "Единстве Нижнекамск" объявление "Инвестиции в криптовалюты. Bitcoin, Ethereum, Zcash. Сборка и настройка майнинг-ферм" с указанием номера телефона. Нацбанк обратился в УФАС, а управление сочло, что "Единство НК" совершило административное правонарушение по ч. 1 ст. 14.3 КоАП (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе).

"Из смысла содержания вышеуказанной рекламы следует, что Блюмхен Рихард Тимурович (ему принадлежал приведенный в сообщении номер телефона - ИФ) оказывает финансовые услуги, а не консультационные", - излагается вывод татарстанского УФАС в материалах дела. В соответствии с ч. 1 ст. 28 закона о рекламе подобные сообщения должны содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги, но их не было, а потому, заключило ведомство, "Единство НК" должно быть привлечено к административной ответственности.

Часть 1 статьи 14.3 КоАП предусматривает для юрлиц штраф на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. УФАС - с учетом смягчающих вину обстоятельств - оштрафовало "Единство НК" на меньшую сумму, но суды сочли и это чрезмерным наказанием, заменив его предупреждением. Такой подход применен с учетом того, что "Единство НК" впервые совершило такое правонарушение, является субъектом малого предпринимательства, отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда безопасности государства, нет имущественного ущерба.

"Суд первой инстанции обоснованно посчитал, что применение штрафа в размере 50 000 руб. будет носить неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени вины лица, привлеченного к ответственности", - говорится в постановлении суда апелляционной инстанции. Напротив, по его мнению, "предупреждение отвечает общим конституционным принципам справедливости наказания, его индивидуализации, соразмерности конституционно закрепленным целям и охраняемым законным интересам, разумности и является достаточным для реализации превентивного характера мер административной ответственности".