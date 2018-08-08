Главные новости
ЭкономикаКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляЭкономикаВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВ РоссииАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах
В России

В Раменском районе Подмосковья загорелась нелегальная свалка

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Раменском районе тушат возгорание на незаконной мусорной свалке, на место выехали инспекторы Минэкологии Подмосковья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Ликвидацией возгорания на несанкционированной свалке на границе Раменского района и городского округа Люберцы занимаются сотрудники противопожарных служб, - сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что, по предварительной информации, площадь навалов мусора составила около 1,5 тыс. кв. м. После ликвидации пожара сотрудники государственного экологического надзора проведут маркшейдерское исследование для определения точной площади, объема и морфологии незаконно размещенных отходов и установления ущерба, нанесенного окружающей среде.

"По данному факту будет возбуждено административное дело для установления виновного лица. В отношении нарушителя будет вынесен штраф и выдано предписание для ликвидации нелегальной свалки", - добавили в пресс-службе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Подмосковье
В России
Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в ОмскРогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в Омск
По словам главы Роскосмоса, поддержка Центру не может быть увязана с изъятием земельных участковПодробнее
 Источник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отцаИсточник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отца
Следствие располагает только показаниями девушекПодробнее
 Авиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортахАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах
Перевозчик объяснил введение нового сбора подорожанием авиатопливаПодробнее
 ЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиям
Право на проведение референдума получит та инициативная группа, которая первой завершит необходимую подготовкуПодробнее
Медведев поручил решить проблему дефицита воды в Крыму с привлечением МинобороныМедведев поручил решить проблему дефицита воды в Крыму с привлечением Минобороны
Думать над этим вопросом будут также представители "Росатома" и РАНПодробнее
 Иванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 годуИванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 году
По словам спецпредставителя президента РФ, в неофициальных беседах представители США признавали, что виновником войны был Саакашвили, который "сорвался с поводка"Подробнее
 Президента наделят правом определять, кто получит гражданство в упрощенном порядкеПрезидента наделят правом определять, кто получит гражданство в упрощенном порядке
В ГД внесен законопроект, который позволит в упрощенном порядке получать паспорт РФ соотечественникам, проживающим в странах , где происходят вооруженные конфликты или смена режимаПодробнее
 ВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормыВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы
В авиакомпании считают, что неограниченный провоз в салоне перечисленных в правилах вещей вредит безопасности полетовПодробнее
 Фигуранткам дела об экстремизме потребовалась срочная медицинская помощьФигуранткам дела об экстремизме потребовалась срочная медицинская помощь
Об ухудшении состояния Марии Дубовик и Анны Павликовой, проходящих по делу "Нового величия", заявил правозащитник Лев ПономаревПодробнее
 Голодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan IDГолодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan ID
Правительство рассматривает возможность продлить этот период до Универсиады в Красноярске - то есть до марта 2019 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 августа7 фото
07 августа
Фотохроника 7 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляЭкономикаВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВ РоссииАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортахВ РоссииИсточник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отцаВ РоссииЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямВ мире"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против России

Житель Кипра попытался прорваться в здание консульства России

Просивший о политическом убежище киприот, возможно, страдает психическим расстройством Подробнее

Назван стартовый состав "Спартака" на матч ЛЧ с ПАОКом

В Раменском районе Подмосковья загорелась нелегальная свалка

ПАОК - "Спартак". Онлайн

ПАОК - "Спартак". ОнлайнБронзовый призер чемпионата России по футболу начинает турнирный путь в главном клубном соревновании Европы Подробнее

Приход в Колпино оштрафовали на 300 тыс. рублей за строительство торгового павильона

Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в Омск

Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в ОмскПо словам главы Роскосмоса, поддержка Центру не может быть увязана с изъятием земельных участков Подробнее

Сенцов отказался от встречи со священником

Главу предвыборного штаба Собчак в Туве оштрафовали за историческое фото со свастикой

Цены на нефть усилили падение на новостях из Китая и США

ФСИН проверит информацию об избиении заключенных колонии в Мордовии

Саудовская Аравия продаст канадские активы после конфликта из-за активисток

Супругу Башара Асада поместили в больницу Дамаска с онкологией

В МИД РФ опровергли сообщения греческих СМИ о подготовке протестов в Салониках

РФ с 1 июля увеличила экспорт пшеницы в два раза

Защита Захарченко оспорила в ВС РФ передачу государству имущества на 9 млрд рублей

Профильный комитет Совфеда поддержал законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Комитет Сената США попросил о встрече с Ассанжем в рамках "российского расследования"

Американского конгрессмена арестовали за торговлю инсайдерскими данными

"Аэрофлот" в октябре сменит "Победу" на регулярных рейсах в Нальчик

Семьям погибших в Красноярском крае башкирских вахтовиков выплатят по 1 млн рублей

Педагога в Удмуртии заподозрили в педофилии

Белорусский СК подтвердил проведение новых обысков в редакциях СМИ

Товарный поезд насмерть сбил двух мужчин в Подмосковье

Сенатор США сообщил, что передал в Кремль письмо от Трампа

Сотрудники российского Forbes пожаловались в прокуратуру на задержку зарплаты

Спрос на аукционах Минфина по доразмещению ОФЗ оказался низким

Число жертв июльского пожара в Сочи достигло 11 человек

Суды сочли предупреждение достаточным наказанием за рекламу инвестиций в криптовалюты

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru