В Раменском районе Подмосковья загорелась нелегальная свалка

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Раменском районе тушат возгорание на незаконной мусорной свалке, на место выехали инспекторы Минэкологии Подмосковья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Ликвидацией возгорания на несанкционированной свалке на границе Раменского района и городского округа Люберцы занимаются сотрудники противопожарных служб, - сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что, по предварительной информации, площадь навалов мусора составила около 1,5 тыс. кв. м. После ликвидации пожара сотрудники государственного экологического надзора проведут маркшейдерское исследование для определения точной площади, объема и морфологии незаконно размещенных отходов и установления ущерба, нанесенного окружающей среде.

"По данному факту будет возбуждено административное дело для установления виновного лица. В отношении нарушителя будет вынесен штраф и выдано предписание для ликвидации нелегальной свалки", - добавили в пресс-службе.