Лишь несколько клиентов "Натали Турс" смогут получить все деньги за несостоявшиеся туры

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство клиентов "Натали Турс" смогут получить в качестве компенсаций за несостоявшиеся туры лишь по 4,5 тысячи рублей, на полный возврат средств могут рассчитывать единицы. Об этом сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По нашей информации, в подготовленный компанией "Натали Турс" реестр вошло порядка 12 тысяч претензий по аннулированным турам. Практически во всех в качестве туроператора указано ООО "Панорама тур". Это одно из юридических лиц "Натали Турс", его финансовая ответственность застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности "Турпомощи". Простой подсчет показывает, что возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тыс. рублей. То, что возмещение будет выплачиваться из фингарантий именно того юрлица, которое указано в договоре о реализации турпродукта, нам подтвердили в компании "Ингосстрах", - рассказала она.

По данным РСТ, лишь несколько туров, попавших в реестр, куплены у другого юрлица "Натали" - ООО "Центр туризма "Согласие"", работавшего под маркой New Travelers. "Это новый проект "Натали Турс": компания вступила в "Турпомощь" в декабре 2017 года, а операционную деятельность начала в апреле нынешнего. Ее клиенты получат обратно все деньги, заплаченные за аннулированные поездки: фингарантии "Согласия" - 50 млн рублей, а туров было продано, судя по реестру, не более пяти-шести", - рассказала И.Тюрина.

По словам Тюриной, ситуация с "Натали Турс" беспрецедентна для туристического рынка. "Компания деньги получила, услуги не оказала, деньги не возвращает, об остановке деятельности не объявляет, банкротом быть не хочет - ищет инвесторов, собирается возобновлять продажи и обещает всем все вернуть. При этом, как ранее заявлял глава "Натали Турс", его долг перед туристами и партнерами составляет $15 млн", - подчеркнула она.

Тюрина также призвала пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс" не пользоваться услугами юристов, предлагающих вернуть средства, уплаченные за аннулированные туры.

"В чатах, соцсетях суетятся юристы-проходимцы, предлагая свои услуги туристам, пострадавшим от "Натали Турс". Нагло врут, сознательно дезинформируют, дают невыполнимые обещания. Заявляют, что действуют от имени властных структур, например, правительства Москвы. Некоторые из них предлагают вернуть деньги за поездку, компенсации и пени, торопят клиентов, уверяя, что деньги получат только первые 30% обратившихся", - рассказала Тюрина.

По словам представителя РСТ, на такие предложения не стоит обращать внимания. "В сложившейся ситуации юристы могут только помочь с подготовкой судебного иска. Среди турагентств, чьи туристы пострадали из-за "Натали Турс", на получение денег непосредственно от туроператора особо никто не рассчитывает", - подчеркнула Тюрина.

Ранее сообщалось, что после 3 сентября, когда вступят в силу изменения в закон о туристской деятельности, Ростуризм может сам исключить туроператора из реестра, не дожидаясь, когда он объявит об остановке. В ведомстве "Интерфаксу" сообщили, что будут принимать решение в зависимости от ситуации с компанией на этот момент. После исключения юридических лиц "Натали Турс" из федерального реестра туристы смогут получить компенсации. Однако, по словам Тюриной, подавляющее большинство из них почти ничего не получат.

Она добавила, что те туристы, которые выиграют суды у "Панорамы Тур", могут попытаться получить деньги у туроператора. Но так как счета компании заблокированы и непонятно, есть ли на них деньги, надежды на это также мало.

Компания "Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября. При этом глава туроператора Владимир Воробьев заявил, что не будет останавливать деятельность, и предложил туристам вместо поездок гарантийные обязательства о том, что они смогут поехать в тур соответствующей стоимости летом 2019 года. Часть клиентов согласились на это предложение, многие стали обращаться в суд.

Компания "Ингосстрах", где застрахована ответственность "Натали Турс", в понедельник заявила, что готова выплачивать компенсации пострадавшим клиентам в объеме, который покрывается финансовой гарантией туроператора, но только после того, как он объявит об остановке деятельности.