Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы по результатам проведенной проверки потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс".

"Материалы прокурорской проверки соблюдения туроператором требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании", - сказала "Интерфаксу" в четверг официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она добавила, что "результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Москвы". О том, что туроператор "Натали Турс" стал объектом прокурорской проверки, стало известно 20 июля.

Один из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. На тот момент туров и авиабилетов до 1 октября было продано на $15 млн.

Как отмечают эксперты, пока компания не остановила деятельность, ее клиенты не могут обращаться за выплатами к страховщику.