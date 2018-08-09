В России

Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"

Аннулировавшего путевки туроператора проверили на соблюдение закона о защите прав потребителей

Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы по результатам проведенной проверки потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс".

В РоссииЛишь несколько клиентов "Натали Турс" смогут получить все деньги за несостоявшиеся турыЧитать подробнее

"Материалы прокурорской проверки соблюдения туроператором требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании", - сказала "Интерфаксу" в четверг официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она добавила, что "результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Москвы". О том, что туроператор "Натали Турс" стал объектом прокурорской проверки, стало известно 20 июля.

Один из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. На тот момент туров и авиабилетов до 1 октября было продано на $15 млн.

Как отмечают эксперты, пока компания не остановила деятельность, ее клиенты не могут обращаться за выплатами к страховщику.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Натали Турс

Новости по теме

В России
Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"
Аннулировавшего путевки туроператора проверили на соблюдение закона о защите прав потребителейПодробнее
 Футболиста Смолова на год лишили прав из-за ДТП в КраснодареФутболиста Смолова на год лишили прав из-за ДТП в Краснодаре
В начале августа он за рулем BMW врезался в дорожное ограждениеПодробнее
 Анонимность пользователей Telegram поставили под сомнениеАнонимность пользователей Telegram поставили под сомнение
Эксперты сообщили об уязвимости, которая позволяет идентифицировать пользователейПодробнее
 Главреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАРГлавреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАР
Ранее уже была допрошена его заместительПодробнее
В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"
О контрмерах пока говорить неверно, сказал Дмитрий ПесковПодробнее
 Члены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителей
Их признали виновными в убийстве 17 человекПодробнее
 Уполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в КрымуУполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в Крыму
Одним из вариантов может стать медцентр в СимферополеПодробнее
 "Ъ" сообщил о возможном ограничении импорта урана из России в США"Ъ" сообщил о возможном ограничении импорта урана из России в США
Такое предложение предусмотрено в американском законопроекте об усилении санкций против РФПодробнее
 В России предложили снять ограничения на въезд для иностранцев с ВИЧВ России предложили снять ограничения на въезд для иностранцев с ВИЧ
Документ прорабатывают эксперты нескольких ведомствПодробнее
 Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в ОмскРогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в Омск
По словам главы Роскосмоса, поддержка Центру не может быть увязана с изъятием земельных участковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейМоскваОбыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"В РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"ЭкономикаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 годаВ миреСША осенью введут второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей"В миреВ Белоруссии по "делу БелТА" задержали главреда информагентства БелаПАН

СКР получил от Air France свидетельство о смерти в ЦАР журналиста Джемаля

Глава ФСИН в разговоре с Нарусовой обещал "не дать Сенцову умереть"

Основатель tut.by опроверг сообщение об освобождении редактора издания

Белоруссия попросит РФ компенсировать потерю доходов из-за налогового маневра

Рынок акций к вечеру справился с паникой и сделал попытку отскока

Индекс МосБиржи вышел в "плюс" Подробнее

Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"

Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"Аннулировавшего путевки туроператора проверили на соблюдение закона о защите прав потребителей Подробнее

В МИД РФ ответили на протест Японии из-за размещения Су-35С на острове Итуруп

Турция в пятницу обнародует новую экономическую модель развития

Сенцов отказался прекращать голодовку и согласился на видеосъемку со стороны ОНК

СК Белоруссии освободил еще одного редактора tut.by

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрд

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдВ июле чистый вывоз капитала составил около $4,2 млрд Подробнее

Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу Свиридова по пенсионному референдуму

По закону избирком столицы должен будет отказать в регистрации КПРФ, если партия захочет провести референдум по схожему вопросу Подробнее

В ЦАР нашли телефон и ноутбук одного из убитых российских журналистов

Защитник сборной Исландии по футболу Фьолусон перейдет в "Краснодар"

МИД РФ запросил у посольства Греции разъяснений по ситуации с визами священникам

ВЭБ передаст долг концерна "Тракторные заводы" "Ростеху" по рыночной стоимости

Адвокат "Открытой России" заявил о завершении обыска в офисе организации

Международные резервы РФ с 27 июля по 3 августа сократились на $1,5 млрд

Цены на бензин в РФ с 31 июля по 6 августа снизились на 0,1%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru