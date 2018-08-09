Вице-мэр Оренбурга задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главы города Оренбурга Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей, сообщает СКР в твиттере в четверг.

"Замглавы города Оренбурга Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости", - сообщает СКР.

"Ему (Борисову - ИФ) предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте", - сообщает СУКР.

Региональное следственное управление СКР сообщает, что в отношении заместителя главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

"Днем 8 августа 2018 года Борисов лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в виде денег в сумме 2 млн рублей, что является особо крупным размером, за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города Оренбурга", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан после получения взятки сотрудниками правоохранительных органов с поличным, отметили в ведомстве.