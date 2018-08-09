Анонсированные США санкции в отношении РФ сравнили с иракским сценарием

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Объявленные госдепартаментом США новые санкции в отношении России из-за "дела Скрипалей" направлены на подрыв российской экономики, а выдвинутый американцами ультиматум напоминает иракский сценарий, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Судя по всему, администрация, вводя отложенные на три месяца санкции, рассчитывает тем самым подорвать российскую экономику - эффект резко негативных ожиданий, подвешенного "дамоклова меча" всегда сильнее, чем одномоментное действие, к последствиям которого рынки и экономические субъекты быстро начинают так или иначе адаптироваться", - сказал Лукьянов в четверг "Интерфаксу".

По его мнению, "совокупность обстоятельств, включая, прежде всего, формулировки: использование ОМП, ультимативное требование допустить инспекторов, заставляет вспомнить одну параллель - Ирак".

"Поскольку требование сформулировано в ультимативной форме, это служит гарантией его невыполнения Россией. А отказываться от ультиматума США не могут (потеря лица). Поэтому запущенная спираль опасна", - подчёркивает Лукьянов.

Он отмечает, что, выбрав в качестве повода для введения санкций инцидент в Солсбери, администрация, "вероятнее всего, стремится заместить неприятный для нее санкционный повод - вмешательство России в выборы, о чем твердит конгресс (причем речь уже превентивно идет о выборах 2018 года) - более, с ее точки зрения, "нейтральным" и для нее выгодным".

По словам Лукьянова, "последствия встречи Путина и Трампа развиваются по тому же сценарию, что и год назад - чем относительно успешнее разговор, тем более убедительное "алиби" требуется Белому дому, чтобы доказать отсутствие симпатий к России".

"В прошлом году - масштабный санкционный пакет CAATSA, резко ограничивший поле возможного между США и Россией сотрудничества. В этом году - угрозы вовсе перевести Россию в категорию полноценных "стран-изгоев", - продолжил он. - Звучащие в конгрессе предложения о том, что Россию надо провозгласить "спонсором терроризма", в случае реализации делает невозможным практически ничего, кроме давления и изоляции".

По мнению главы СВОП, санкции, анонсированные накануне госдепом, "вероятно, призваны предвосхитить то, что собирается сделать конгресс, то есть, перехватить инициативу, чтобы иметь возможность самим управлять уровнем конфликта, а не отдавать его на откуп конгрессу".

"Однако результат, скорее всего, будет противоположным - Белый Дом выведет санкционный накал на новую высоту, конгресс заявит, что меры недостаточные и постарается закрутить гайки ещё больше", - заключил Лукьянов.