Мособлизбирком зарегистрировал подмосковную подгруппу для "пенсионного" референдума

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Московской области в четверг приняла решение о регистрации подмосковной подгруппы инициативной группы по проведению российского референдума по вопросу увеличения пенсионного возраста. Об этом сообщила на заседании Мособлизбиркома его председатель Эльмира Хаймурзина.

"Избирательная комиссия Московской области решила: зарегистрировать Московскую областную региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации по вопросу: "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?", - говорится в тексте решения подмосковного избиркома.

Хаймурзина добавила, что ходатайство о регистрации поступило в Мособлизбирком 6 августа.

По ее словам, все документы, которые требует для этого законодательство, были предоставлены.

Региональная подгруппа сформирована в составе 113 участников референдума, из которых 109 зарегистрированы по месту жительства в Подмосковье.